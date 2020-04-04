У четверти зараженных коронавирусом россиян не оказалось симптомов

У четверти россиян, которые заразились коронавирусом, нет симптомов недомогания. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
Она добавила, что количество тестирований на COVID-19 увеличится, в сутки в стране будут проводить 34-37 тысяч тестов. «Я бы хотела сказать об особенностях вируса, которые мы знаем на сегодняшний день. Мы сегодня знаем, что вирус передается преимущественно капельным путем — 96 процентов случаев связаны с капельным путем», — указала Попова.
В Роспотребнадзоре также указали, что коронавирусом в стране заражены 235 детей, у 17 из них развилась пневмония, тяжелобольных нет.
Из-за пандемии коронавируса весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве регионов действует режим самоизоляции, без острой необходимости гражданам советуют не выходить из дома. По последним данным, COVID-19 в России обнаружен у 4731 человека, большинство инфицированных — свыше трех тысяч — в Москве. Среди симптомов вируса: высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание и боли в мышцах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения