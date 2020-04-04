Коронавирус сравнили по опасности с другими вирусами

Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» сравнил коронавирус с другими инфекциями по опасности для жизни. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
По словам Семенова, есть вирусы, из-за которых летальные исходы случаются гораздо чаще, чем от коронавируса. В качестве примера эксперт привел вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и вирус атипичной пневмонии (SARS). Ученый подчеркнул, что эпидемия коронавируса еще не прошла, поэтому делать окончательные выводы еще рано.
В том же фильме глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России развивается по оптимистичному сценарию. По ее мнению, это удалось благодаря вовремя принятым мерам.
Ранее медицинские эксперты рассказали об отличиях гриппа и коронавируса. По их словам, эпидемию гриппа останавливает «стадный иммунитет». Когда вирусом заболевает подавляющее большинство представителей популяции человека, инфекция уже не может передаваться к новым носителям и постепенно ликвидируется.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения