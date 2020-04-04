Коронавирус сравнили по опасности с другими вирусами

Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» сравнил коронавирус с другими инфекциями по опасности для жизни. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Семенова, есть вирусы, из-за которых летальные исходы случаются гораздо чаще, чем от коронавируса. В качестве примера эксперт привел вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и вирус атипичной пневмонии (SARS). Ученый подчеркнул, что эпидемия коронавируса еще не прошла, поэтому делать окончательные выводы еще рано.

Материалы по теме «Организм убивает сам себя» Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты

В том же фильме глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России развивается по оптимистичному сценарию. По ее мнению, это удалось благодаря вовремя принятым мерам.

Ранее медицинские эксперты рассказали об отличиях гриппа и коронавируса. По их словам, эпидемию гриппа останавливает «стадный иммунитет». Когда вирусом заболевает подавляющее большинство представителей популяции человека, инфекция уже не может передаваться к новым носителям и постепенно ликвидируется.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!