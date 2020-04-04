Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным

Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на канале «Россия 1», передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам Поповой, это произошло в том числе из-за того, что в предыдущие два месяца были приняты необходимые меры и у России было время подготовиться к ситуации. Она добавила, что просчитаны несколько сценариев, в том числе и неблагоприятный.
Ранее представительница Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что эпидемия коронавируса в стране только набирает скорость и ее пик пока не пройден. По ее словам, эпидемия распространяется медленно, но «растет постоянно». Вуйнич уточнила, что в России эпидемия растет менее остро, чем в других странах.
За прошедшие сутки коронавирусом в России заразились 582 человека, общее число инфицированных превысило 4700 человек. Большинство заразившихся — в Москве. По указу президента Владимира Путина, весь апрель объявлен нерабочим.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения