Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным

Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на канале «Россия 1», передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Поповой, это произошло в том числе из-за того, что в предыдущие два месяца были приняты необходимые меры и у России было время подготовиться к ситуации. Она добавила, что просчитаны несколько сценариев, в том числе и неблагоприятный.

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Ранее представительница Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что эпидемия коронавируса в стране только набирает скорость и ее пик пока не пройден. По ее словам, эпидемия распространяется медленно, но «растет постоянно». Вуйнич уточнила, что в России эпидемия растет менее остро, чем в других странах.

За прошедшие сутки коронавирусом в России заразились 582 человека, общее число инфицированных превысило 4700 человек. Большинство заразившихся — в Москве. По указу президента Владимира Путина, весь апрель объявлен нерабочим.

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