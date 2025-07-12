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19:26, 12 июля 2025Мир

Стало известно о наказании для Секретной службы после покушения на Трампа

CNN: Секретную службу после покушения на Трампа не наказали
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Evan Vucci / AP

Руководящий состав агентов Секретной службы после покушения на Дональда Трампа, состоявшегося в 2024 году в Батлере (штат Пенсильвания), практически никак не наказали. Об этом телеканалу CNN стало известно из осведомленных источников.

По их словам, после отставки руководителя службы Кимберли Читл на короткий период времени без сохранения зарплаты были отстранены шесть сотрудников агентства, большинство из которых работали в отделение Питтсбурга (Пенсильвания).

Собеседники телеканала уверены, что из питтсбургского отделения хотят сделать козла отпущения, тогда как справедливым было бы отстранение всего руководящего состава и ответственных агентов Секретной службы. «Ни один из этих оперативников не был привлечен к ответственности, некоторые даже получили повышение», — сказал один из источников, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы сохранить отношения с бывшими коллегами из Секретной службы.

В июле 2024 года во время выступления на предвыборном митинге в Батлере на Трампа было совершено покушение: будущий президент США получил ранение уха, после чего лег на пол.

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