Найдена причина зловония в нескольких районах Нижнего Новгорода

РБК: Неприятный запах в Нижнем Новгороде вызван сбросами запрещенных веществ

Неприятный запах, возникший в нескольких районах Нижнего Новгрода, мог быть вызван сбросами запрещенных веществ предприятий города. Об этом сообщает РБК.

Местные власти проводят внутреннюю проверку абонентов, от которых осуществляется прием сточных вод, и составляют план необходимых лабораторных исследований. Сообщается, что для определения источника неприятных запахов была создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители администрации города, Минэкологии и других ведомств.

Причиной разбирательства стали жалобы жителей города на появившиеся неприятные запахи. Возбужденное в этой связи уголовное дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на реке Ангаре был обнаружен разлив нефтепродуктов. Отмечается, что загрязнение было оперативно локализовано.