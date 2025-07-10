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09:18, 10 июля 2025Экономика

Разлив нефти обнаружили в российском городе

В Иркутске обнаружили разлив нефтепродуктов на реке Ангаре
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Иркутске обнаружили разлив нефтепродуктов на реке Ангаре. Об этом сообщает администрация российского города в своем Telegram-канале.

Масляное пятно на водной глади обнаружили вечером в среду, 9 июля. Специалисты оперативно локализовали загрязнение, чтобы оно не распространилось еще сильнее. Для этого разместили боновые заграждения и использовали биоразлагаемый сорбент, который нейтрализует нефтепродукты.

«На данный момент угрозы распространения загрязнения нет. Мониторинг состояния окружающей среды продолжается», — заявили в администрации Иркутска.

В конце июня у берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, перевозивший миллион баррелей нефти. В результате ЧП машинное отделение судна оказалось затоплено. По словам представителя компании, утечки нефтепродуктов не произошло, члены экипажа не пострадали.

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