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20:34, 30 июня 2025Экономика

Рядом с Ливией взорвался танкер с 1 миллионом баррелей нефти

Bloomberg: Рядом с Ливией взорвался танкер с 1 млн баррелей нефти
Александра Качан (Редактор)

Фото: Capt DLG / marinetraffic.com

У берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, перевозивший миллион баррелей нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на управляющую компанию TMS Tankers.

В результате ЧП машинное отделение судна оказалось затоплено. По словам представителя компании, утечки нефтепродуктов не произошло, члены экипажа не пострадали. Причины взрыва пока неизвестны. Сейчас танкер буксируют в Грецию, где планируют оценить масштабы повреждений.

Reuters уточняет, что взрыв произошел 27 июня. Судно вышло под флагом Маршалловых Островов из ливийского порта Зейтина и направлялось к британской территории Гибралтар на юге Пиренейского полуострова.

Ранее в Ижевске ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на реке Старковке. Инцидент произошел недалеко от Копрового проезда.

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