Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:11, 27 июня 2025Экономика

Режим ЧС ввели в российском городе из-за разлива нефтепродуктов

В Ижевске ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на реке Старковке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Ижевске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за разлива нефтепродуктов на реке Старковке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Режим ЧС начал действовать на территории города с пятницы, 27 июня. Он продлится до особого распоряжения.

Известно, что разлив нефтепродуктов произошел недалеко от проезда Копрового. Специалисты управления гражданской защиты города и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии взяли пробы воды с нескольких участков.

Ранее стало известно, что компания «Волгатранснефть», владеющая затонувшим в Керченском проливе танкером «Волгонефть-239», захотела добиться разрешения самостоятельно провести работы по подъему носовой части судна со дна. Владелец танкера утверждает, что его лишили этого права без оснований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пытались задержать архиепископа, конфликтующего с Пашиняном. Ему дали два часа на добровольную явку. Что известно?

    60-летняя Моника Беллуччи похвасталась фигурой в купальнике на обложке журнала

    Роналду заработает сотни миллионов евро по новому контракту

    Мерц оценил отношение Трампа к Путину

    Путин провел встречу с главой Узбекистана

    Неспособность Украины ослабить ПВО России объяснили

    В российском городе пожаловались на текущую две недели из кранов черную воду

    Рабочие столкнулись в лесу с редчайшим хищником и сняли его на видео

    Режим ЧС ввели в российском городе из-за разлива нефтепродуктов

    Бывшего участника КВН признали иноагентом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости