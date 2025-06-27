Режим ЧС ввели в российском городе из-за разлива нефтепродуктов

В Ижевске ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на реке Старковке

В Ижевске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за разлива нефтепродуктов на реке Старковке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Режим ЧС начал действовать на территории города с пятницы, 27 июня. Он продлится до особого распоряжения.

Известно, что разлив нефтепродуктов произошел недалеко от проезда Копрового. Специалисты управления гражданской защиты города и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии взяли пробы воды с нескольких участков.

Ранее стало известно, что компания «Волгатранснефть», владеющая затонувшим в Керченском проливе танкером «Волгонефть-239», захотела добиться разрешения самостоятельно провести работы по подъему носовой части судна со дна. Владелец танкера утверждает, что его лишили этого права без оснований.