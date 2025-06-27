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13:36, 27 июня 2025Экономика

Владелец затонувшего танкера захотел сам поднять судно со дна

Владелец танкера «Волгонефть-239» захотел сам поднять судно со дна
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Компания «Волгатранснефть», владеющая затонувшим в Керченском проливе танкером «Волгонефть-239», через суд добивается передачи ей прав на организацию работ по подъему носовой части судна. Об этом пишет «Коммерсант».

В апреле 2025 года морской порт Кавказ направил правительству Крыма требование по удалению части танкера. Решение передать государственному органу обязанности по утилизации судна связано с тем, что владелец танкера своевременно не предоставил в ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» документацию на подъем затонувшей части.

Теперь «Волгатранснефть» требует отменить распоряжение, утверждая, что оснований для лишения ее прав на проведение подъемных работ нет. Задержку документов в компании объяснили недобросовестной работой Морспасслужбы, которая проводила предварительное обследование танкера. По мнению владельца, рекомендации ведомства о подъеме носовой части вместе с оставшимся в резервуарах мазутом ошибочны и могут привести к повторному разливу.

Помимо этого, стоимость работ, рекомендованных службой, составляет более 600 миллионов рублей, в то время как на самом деле, по мнению «Волгатранснефть», работы можно выполнить за 110 миллионов. Завышение сметы может привести к тому, что страховая компания откажется возмещать потери.

Ранее имущество руководителей компании «Кама Шиппинг», владеющей одним из затонувших танкеров, арестовали.

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