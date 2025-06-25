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15:30, 25 июня 2025Экономика

Имущество владельцев затонувших танкеров арестовали

Имущество владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров арестовали
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пресс-служба Минприроды России / ТАСС

Имущество руководителей компании «Кама Шиппинг», владевшей затонувшими в Керченском проливе танкерами, арестовали. Об этом пишет РИА Новости.

У одного из фигурантов дела изъяли земельный участок в Перми площадью 577 квадратных метров кадастровой стоимостью около 755 тысяч рублей, участок в Пермском крае площадью более 2,4 тысячи квадратов стоимостью 194 тысячи рублей, а также квартиру в Перми площадью 60 квадратов.

У второго фигуранта арестовали жилое и нежилое помещения в Перми. Среди изъятого имущества также значится автомобиль марки Lada Xray GAB130.

Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что владельцы затонувших танкеров не хотят оплачивать весь ущерб, нанесенный экологии происшествием.

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