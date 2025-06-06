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08:42, 6 июня 2025Экономика

В Росприроднадзоре заявили о нежелании виновников ЧП с танкерами оплачивать весь ущерб

Росприроднадзор: Виновники ЧП с танкерами не намерены оплачивать весь ущерб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Росприроднадзоре не видят желания со стороны владельцев танкеров, затонувших в Черном море, оплатить весь нанесенный экологии ущерб. Об этом рассказала ТАСС руководитель службы Светлана Радионова.

«В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — посетовала она. Радионова также уточнила, что иски уже приняты к производству и по ним назначены первые заседания в Краснодаре.

В конце мая Росприроднадзор подал в суд на владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть». Так, общая сумма исковых требований, заявленных к владельцам «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», превышает 84,9 миллиарда рублей.

До этого Радионова сообщила, что компаниям дали месяц на добровольное возмещение вреда. Если этого не произойдет, исковые заявления отправят в суд.

Крушение танкеров в Черном море произошло 15 декабря 2024 года. Суда перевозили девять тысяч тонн мазута. Случился масштабный разлив нефтепродуктов, а его последствиям присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.

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