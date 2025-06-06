В Росприроднадзоре заявили о нежелании виновников ЧП с танкерами оплачивать весь ущерб

В Росприроднадзоре не видят желания со стороны владельцев танкеров, затонувших в Черном море, оплатить весь нанесенный экологии ущерб. Об этом рассказала ТАСС руководитель службы Светлана Радионова.
«В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — посетовала она. Радионова также уточнила, что иски уже приняты к производству и по ним назначены первые заседания в Краснодаре.
В конце мая Росприроднадзор подал в суд на владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть». Так, общая сумма исковых требований, заявленных к владельцам «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», превышает 84,9 миллиарда рублей.
До этого Радионова сообщила, что компаниям дали месяц на добровольное возмещение вреда. Если этого не произойдет, исковые заявления отправят в суд.
Крушение танкеров в Черном море произошло 15 декабря 2024 года. Суда перевозили девять тысяч тонн мазута. Случился масштабный разлив нефтепродуктов, а его последствиям присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.