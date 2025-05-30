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12:54, 30 мая 2025Экономика

Росприроднадзор подал в суд на владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров

Росприроднадзор подал в суд на владельцев затонувших танкеров «Волгонефть»
Виктория Клабукова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Росприроднадзор подал в суд на владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общая сумма исковых требований, заявленных к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», превышает 84,9 миллиарда рублей. Сумма вреда в отношении владельца «Волгонефть-212» ООО «Кама шиппинг» составила 49,4 миллиарда рублей, а в отношении ЗАО «Волготранснефть», которому принадлежал второй танкер — 35,4 миллиарда рублей. Законные сроки для добровольного возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде, уже истекли, пояснила глава ведомства Светлана Радионова.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошло 15 декабря 2024 года. Суда перевозили девять тысяч тонн мазута. Случился масштабный разлив нефтепродуктов, а его последствиям присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации. Следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

Официальными причинами происшествия в Минтрансе назвали невыполнение сезонных ограничений по плаванию и нехватку квалифицированных кадров.

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