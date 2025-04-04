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13:16, 4 апреля 2025Экономика

Раскрыты причины крушения танкеров в Черном море

Минтранс: Причиной крушения танкеров стало невыполнение сезонных ограничений
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: URA.RU / ТАСС

Причинами крушения танкеров «Волгонефть» в Черном море стали невыполнение сезонных ограничений по плаванию и нехватка квалифицированных кадров. Данные расследования раскрыл министр транспорта Роман Старовойт, его слова передает Правительство России в своем Telegram-канале.

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива», — пояснил глава Минтранса.

Старовойт добавил, что в экипажах танкеров не хватило кадров, квалифицированных в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

По итогам расследования в ведомстве предложили организовать меры, которые помогут избежать подобных аварий в будущем. Например, заранее мониторить исполнение судами установленных для них ограничений по сезону и районам плавания, а также соблюдение ими сроков освидетельствований.

Ранее в Росприроднадзоре подсчитали, что ущерб экологии от крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море достиг 84,9 миллиарда рублей. Собственникам судов дается месяц на добровольное возмещение ущерба, после этого дело передадут в суд.

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