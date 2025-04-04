Подсчитан ущерб от крушения танкеров в Черном море

Сумма ущерба от крушения танкеров в Черном море составила 84,9 млрд рублей

Общая сумма ущерба, нанесенного экологии в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море, составила 84,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росприроднадзора.

По словам главы ведомства Светланы Радионовой, сумма вреда в отношении владельца «Волгонефть-212» ООО «Кама шиппинг» составила 49,4 миллиарда рублей, а в отношении ЗАО «Волготранснефть», которому принадлежал второй танкер — 35,4 миллиарда рублей. Собственникам судов дается месяц на добровольное возмещение ущерба, после этого дело передадут в суд.

Ранее стали известны последствия разлива мазута для рыболовства в Черном море. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), после инцидента добыча рыбы в Крыму увеличилась.