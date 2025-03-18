Раскрыты последствия разлива мазута для рыболовства в Черном море

ВАРПЭ: Добыча рыбы в Крыму увеличилась после разлива мазута в Черном море

Добыча рыбы в Крыму увеличилась после разлива мазута в Черном море. Последствия чрезвычайной ситуации для рыболовства раскрыли во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), пишет ТАСС.

По данным организации, к 10 марта в Азово-Черноморском бассейне удалось выловить 10,8 тысячи тонн рыбы — на 20 процентов больше, чем в аналогичный период в 2024 году. Основная масса улова приходится на хамсу, или европейского анчоуса, — совокупный вес этой рыбы достигает 9,8 тысячи тонн. В ВАРПЭ уточнили, что рыбный промысел в регионе идет в штатном режиме.

Глава ассоциации Герман Зверев отметил, что в начале 2025 года из-за ЧС с танкерами вылов был в меньшем объеме, чем в прошлые годы — это было связано с переходом флота в другие районы промысла. Однако отрасли удалось быстро перестроиться и нарастить темпы добычи.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Случился масштабный разлив нефтепродуктов, а его последствиям присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации. Следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.