Победившие коронавирус россияне рассказали о болезни

Издание «Такие дела» запустило в России проект «Без паники» с историями людей, которые заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте проекта.

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Первым героем выпуска стал Давид Беров, которого в СМИ называли первым россиянином с коронавирусом. Мужчина заразился после того, как вернулся из Италии. Первоначально диагноз ему поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы Берова направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение. О его выздоровлении стало известно 6 марта.

Истории людей с коронавирусом публикуются на сайте издания, в Instagram и на YouTube.

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17 марта в интервью «Ленте.ру» Беров рассказал, что карантин хоть и создает определенные неудобства, является обычной вещью при инфекции. При этом он отметил, что не может комментировать действия врачей, поскольку не обладает достаточной компетенцией в этом вопросе. «Мне кажется, что у меня была простая простуда, и больше ничего. В принципе, я до сих пор абсолютно не понимаю, чем я переболел», — сказал он.

За последние сутки в России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом. Они были выявлены в 32 регионах страны, в том числе в Ингушетии и Еврейской автономной области, где раньше инфицированных не было. Таким образом, общее число случаев заражения с начала эпидемии в России достигло 4149 в 78 регионах. При этом 34 человека с коронавирусом скончались, выздоровел 281 человек.

2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны в связи с распространением нового коронавируса. Глава государства заявил, что весь апрель будет нерабочим, так как переломить ситуацию распространением инфекции пока не удалось и пик эпидемии еще не пройден. При этом российский лидер допустил, что количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.

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