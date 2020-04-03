Победившие коронавирус россияне рассказали о болезни

Издание «Такие дела» запустило в России проект «Без паники» с историями людей, которые заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте проекта.
Первым героем выпуска стал Давид Беров, которого в СМИ называли первым россиянином с коронавирусом. Мужчина заразился после того, как вернулся из Италии. Первоначально диагноз ему поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы Берова направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение. О его выздоровлении стало известно 6 марта.
Истории людей с коронавирусом публикуются на сайте издания, в Instagram и на YouTube.
17 марта в интервью «Ленте.ру» Беров рассказал, что карантин хоть и создает определенные неудобства, является обычной вещью при инфекции. При этом он отметил, что не может комментировать действия врачей, поскольку не обладает достаточной компетенцией в этом вопросе. «Мне кажется, что у меня была простая простуда, и больше ничего. В принципе, я до сих пор абсолютно не понимаю, чем я переболел», — сказал он.
За последние сутки в России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом. Они были выявлены в 32 регионах страны, в том числе в Ингушетии и Еврейской автономной области, где раньше инфицированных не было. Таким образом, общее число случаев заражения с начала эпидемии в России достигло 4149 в 78 регионах. При этом 34 человека с коронавирусом скончались, выздоровел 281 человек.
2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны в связи с распространением нового коронавируса. Глава государства заявил, что весь апрель будет нерабочим, так как переломить ситуацию распространением инфекции пока не удалось и пик эпидемии еще не пройден. При этом российский лидер допустил, что количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения