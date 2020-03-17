Излечившийся от коронавируса россиянин объяснил свое нежелание стать известным

Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров заявил, что не хотел приобрести известность благодаря болезни. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

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«Я не планировал становиться известным и не изменил из-за последних событий своей жизни. Я не курю, пью спиртное, в основном, по праздникам, занимаюсь спортом. Только это не какая-то демонстративная позиция: "Смотрите, какой я ЗОЖник, а вы — нет"», — объяснил он.

Вернувшийся из Италии Давид Беров, которого назвали «первым россиянином с коронавирусом в Москве», выздоровел 6 марта. Первоначально диагноз ему поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы Берова направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение. Тогда Беров заявил, что не получил протокол, подтверждающий наличие заболевания.

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