В России изменят правила оплаты больничных из-за коронавируса

Минтруда изменит порядок оплаты больничных, чтобы россияне в случае помещения на карантин из-за коронавируса не теряли доход. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Оплачивать больничный планируется авансом каждый пятый рабочий день — до закрытия листа нетрудоспособности, пояснила Голикова.

По обычным правилам пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в ближайший после назначения пособия по временной нетрудоспособности день зарплаты.

Как сообщила Голикова, по состоянию на 16 марта 2020 года в России насчитывается 93 человека, у которых выявлен коронавирус. За сутки цифра выросла на 30.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что каждый десятый россиянин из заразившихся коронавирусом поправился и выписан из больницы.

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