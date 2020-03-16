Россия профинансирует производство тест-систем на коронавирус

Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Система применяет метод изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp и не уступает в точности применяемой сейчас технологии ПЦР (полимеразно-цепной реакции), но значительно превосходит ее по скорости тестирования и не требует наличия стационарной лаборатории», — говорится в публикации. Запуск полномасштабного тестирования на основе новых тестов запланирован на апрель текущего года.

В РФПИ отметили, что благодаря тест-системе экспресс-диагностику вируса можно сделать за полчаса. Их можно применять повсеместно — в больницах, учебных заведениях, аэропортах и вокзалах. «По результатам анализа РФПИ существующих в мире передовых технологий тестирования коронавируса, данная технология является самой совершенной на сегодняшний день», — добавили в фонде.

«С самого начала распространения вируса РФПИ совместно с международными партнерами осуществлял активные усилия для поиска наиболее эффективных технологий и методов борьбы с коронавирусом. Деятельность Центра экспертизы позволит в ускоренном режиме находить лучшие методики, что позволит значительно сократить сроки диагностики и масштабировать наиболее эффективные мировые практики», — прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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