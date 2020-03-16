Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса

Повода для введения на территории России режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.

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5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию. Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней. Отказ от самоизоляции может грозить москвичам тюрьмой.

Также в Москве из-за коронавируса до 10 апреля запретили массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников. В документе, подписанном мэром города Сергеем Собяниным, говорится о запрете проведения спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

По последним данным, в России выявлено 63 факта заражения коронавирусной инфекцией. Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.

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