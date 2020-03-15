Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 63

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло на четыре человека и достигло 63. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

Трое новых инфицированных коронавирусом находятся в Московской области, четвертый — в Тюменской области. Уточняется, что в последние две недели они посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.

Ранее стало известно, что трое россиян заразились коронавирусом внутри страны, а не в других государствах. Они контактировали с заболевшими.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших попали пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в ЕС Швейцария.

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