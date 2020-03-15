Стало известно о заражениях коронавирусом на территории России

Трое россиян заразились коронавирусом на территории России, а не в других странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — сообщили в ведомстве.

Ранее в России зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса — число зараженных россиян выросло до 59 человек. Выздоровели и выписаны 2 гражданина Китая, 1 гражданин России. Кроме того, выписаны россияне, эвакуированные с японского лайнера Diamond Princess.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших попали пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в ЕС Швейцария.

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