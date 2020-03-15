Власти Москвы отреагировали на данные о занижении числа зараженных коронавирусом

Власти Москвы не скрывают информацию о зараженных коронавирусом. Так мэр города Сергей Собянин отреагировал на данные о занижении числа больных, передает «Интерфакс».

Он считает, что таким образом политики «хотят погреться на этой теме». По словам Собянина, власти заинтересованы в том, чтобы немедленно сообщать горожанам о случаях заболевания.

Он также отметил, что в настоящее время ситуация в Москве лучше, чем во многих городах мира, где заражены тысячи людей. При этом мэр подчеркнул, что ситуацию необходимо постоянно мониторить и принимать соответствующие меры. «Без широкого информирования населения это невозможно сделать», — добавил Собянин.

Ранее, 14 марта, в России зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса — число зараженных россиян выросло до 59 человек. Выздоровели и выписаны 2 гражданина Китая, 1 гражданин России. Кроме того, выписаны россияне, эвакуированные с японского лайнера Diamond Princess.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в ЕС Швейцария.

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