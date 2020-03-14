У двух россиян обнаружили коронавирус

У двух жителей Кемерово обнаружили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что еще один случай под подозрением в Новокузнецке. Жителя города госпитализировали для дальнейшей проверки.

13 марта сообщалось, что в России за последние сутки выявлены еще 11 человек, заразившихся коронавирусом. Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Санкт-Петербурге, еще по одному — в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заражения достигло 45.

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