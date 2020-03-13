В Москве приняли новые меры из-за коронавируса

В Москвы приняли новые меры для профилактики коронавируса: в городские стационарные больницы перестали пускать посетителей. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач столицы Елена Андреева, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно тексту документа, руководители медучреждений обязаны прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием, а также обеспечить режим проветривания, дезинфекцию помещений и изоляцию пациентов с симптомами ОРВИ.

Издание отмечает, что сообщения о карантине на основании постановления опубликовали в своих Instagram-аккаунтах сразу несколько медучреждений столицы.

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