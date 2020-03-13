Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой

Россия с 16 марта ограничит пассажирское сообщение со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы в эти города будут сохранены до вывоза российских граждан в РФ. Помимо этого, ограничивается регулярное авиасообщение со Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов из Москвы в Женеву и Осло соответственно.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 137 тысяч человек. Более пяти тысяч скончались, 69,7 тысячи — вылечились. В России известно о 45 случаях заражения SARS-CoV-2.

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