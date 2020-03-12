Еще шесть россиян заразились коронавирусом за сутки

В России за последние сутки зарегистрировано еще шесть случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории страны.

Уточняется, что четверо заразившихся находятся в Москве, один в Калининграде, еще один в Краснодарском крае.

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С учетом новых данных в России официально подтверждено 34 случая коронавируса. При этом четверо россиян и двое китайцев уже поправились и выписаны из больниц.

Ранее 12 марта сообщалось, что в Италии за последние сутки от коронавируса погибли почти 200 человек. Это самый высокий показатель смертности за сутки, зарегистрированный в мире с момента появления заболевания.

По последним данным, в мире зафиксировано 127,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. Италия находится на втором месте по числу заразившихся — 12,4 тысячи человека. Более тысячи — излечились.

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