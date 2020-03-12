Названа причина смерти пациента московской больницы для зараженных коронавирусом

Умерший в медицинском центре в московском районе Коммунарка пациент не был заражен коронавирусом. Смерть наступила в результате кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«В легких пациента не было обнаружено никаких патологических изменений. Проведенные исследования на коронавирусную инфекцию отрицательные», — говорится в сообщении Депздрава. Он поступил в больницу в тяжелом состоянии и умер спустя 40 минут. Его пытались реанимировать в машине скорой помощи, а также в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Вскрытие показало, что причиной смерти 75-летнего мужчины стало кровоизлияние в надпочечники на фоне таких заболеваний, как рак поджелудочной железы и хронический гепатит.

О смерти россиянина стало известно ранее 12 марта. Как сообщало издание Baza, в середине февраля он вернулся с севера Италии, а 11 марта его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с диагнозом пневмония.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4,7 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились. В России известно о 28 случаях заражения коронавирусом. Четверо россиян и двое китайцев уже поправились и выписаны из больниц.

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