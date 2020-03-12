Раскрыты подробности смерти пациента «коронавирусной больницы» в Москве

Скончавшийся в московском медицинском центре в поселке Коммунарка россиянин впервые почувствовал себя плохо 4 марта. О подробностях его болезни сообщает Telegram-канал издания Baza.

Родные 75-летнего мужчины рассказали, что после возвращения из Италии он ходил на работу вплоть до 10 марта. В районную поликлинику мужчина обратился 7 марта, когда ему стало хуже. Врачи посоветовали заболевшему не паниковать и прописали грудной сбор. Спустя три дня его госпитализировали.

Родственников погибшего проверяют на наличие коронавирусной инфекции.

Заместитель главного врача медицинской части медцентра в Коммунарке Игорь Тюрин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявил, что причиной смерти пациента стала не коронавирусная инфекция. «Он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз», — сказал Тюрин, не уточнив, о каком диагнозе идет речь.

О смерти 75-летнего мужчины стало известно ранее 12 марта. Сообщалось, что в середине февраля он вернулся с севера Италии, а 11 марта его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с диагнозом пневмония. Врачи не успели взять анализы у пациента, поэтому позже его биоматериал доставят в центр «Вектор» в Новосибирск, чтобы узнать, был ли он заражен.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4,7 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились. В России известно о 28 случаях заражения коронавирусом. Четверо россиян и двое китайцев уже поправились и выписаны из больниц.

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