Главный инфекционист Минздрава дала прогноз по коронавирусу

После эпидемии коронавирус, скорее всего, сохранится и встанет в один ряд с другими острыми респираторными заболеваниями. Такой прогноз дала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова, передает «Интерфакс» в четверг, 12 марта.

«Он [коронавирус] займет свою определенную нишу в ряду острых респираторных заболеваний, и мы с вами просто будем иметь еще один вирус, который будем диагностировать», — сказала Малинникова.

Кроме того, представительница Минздрава отметила, что коронавирус известен с 1965 года, однако изменился с тех пор. По ее словам, биологи, вирусологи и врачи обеспокоены тем, «насколько еще способен этот вирус мутировать, чтобы поражать какие-то новые популяции людей». Она отметила, что с использованием лекарств мутация коронавируса не связана — он ищет новую нишу обитания и проходит межвидовой барьер.

Также Малинникова отметила, что иммунитет излечившегося от коронавирусной инфекции человека не обретает устойчивости к повторному заражению. «Существует определенное время восстановления. Но, к сожалению, иммунитет не стойкий», — добавила она.

В заключение Малинникова подчеркнула, что хоть коронавирус и похож на ОРВИ, однако протекает тяжелее, поскольку до начала лечения обычно проходит достаточно времени, чтобы инфекция перешла в тяжелую форму.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4,6 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились. В России известно о 28 случаях заражения коронавирусом. Четверо россиян и двое китайцев уже поправились и выписаны из больниц.

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