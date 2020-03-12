Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев. Об этом сообщает ТАСС.

Володин призвал аннулировать пропуск Катасонова в здание нижней палаты парламента. «Пусть проходит карантин. В отношении помощников — кто общался — должны быть такие же решения, и, коллеги во фракции, с пониманием отнеситесь», — распорядился он, отправив на карантин парламентариев, сидевших на одном с ним ряду, а также на ряд ниже и выше.

Спикер Госдумы также посоветовал депутатам, кто собирается выезжать в охваченные коронавирусом страны, отменить поездки, а их коллегам, кто уже приехал из этих стран, самоизолироваться. По словам Володина, в России нет возможности лишать полномочий за нарушение предписаний. «[Однако] многие страны приравнивают [несоблюдение мер] к уголовной ответственности, а раз так, то мы с вами тоже должны какие-то меры предпринять», — резюмировал он.

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Ранее федеральным чиновникам рекомендовали отменить все заграничные командировки за исключением неотложных или порученных президентом и премьером.

5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию. Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,6 тысяч больных скончались, более 68 тысяч вылечились. В России известно о 28 случаях заражения коронавирусом.

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