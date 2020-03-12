Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Его цитирует ТАСС в четверг, 12 марта.

Премьер попросил граждан с пониманием отнестись к упреждающим мерам по борьбе с китайским вирусом и внимательно следить за своим самочувствием.

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4 марта президент Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением китайского вируса в России не критична, а противоположная информация распространяется из-за рубежа. Ранее он уже заявлял, что ситуация находится под контролем.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,6 тысяч больных скончались, более 68 тысяч вылечились. В России известно о 28 случаях заражения коронавирусом.

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