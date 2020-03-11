В Кремле рассказали о влиянии коронавируса на режим Путина

Вспышка коронавирусной инфекции не повлияла на рабочий график президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, мероприятия у президента идут в обычном режиме, однако все меры предосторожности приняты. Он добавил, что новых рекомендаций по коронавирусу в Кремле не получали, но за развитием ситуации с вирусом внимательно следят.

По последним данным, в мире зафиксировано более 121 тысячи случаев заболевания COVID-19. В России на данный момент выявлено 28 случаев заражения, три человека уже излечились. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку коронавируса можно характеризовать как пандемию.

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