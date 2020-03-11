В России выявили еще восемь случаев коронавируса

В России за сутки выявили восемь случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.
Отмечается, что шесть больных находятся в Москве, еще двое — в Московской области. Кроме того, в оперштабе уточнили, что у заболевшего коронавирусом в Москве ребенка отсутствуют симптомы заболевания, он является только его носителем.
Федеральным и региональным властям России рекомендовали сократить число массовых мероприятий и ограничить заграничные командировки госслужащих.
Ранее, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку коронавируса можно характеризовать как пандемию. По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли.
В России было зарегистрировано 20 случаев коронавируса: из них два — у граждан Китая, 17 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Двое китайцев и четверо россиян были выписаны из больницы после выздоровления.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.