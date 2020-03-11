ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышку коронавируса можно характеризовать как пандемию. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Гебреисус, передает Reuters.

«Мы глубоко обеспокоены тем, как быстро распространяется коронавирус, и бездействием в его отношении», — подчеркнул он. Гендиректор добавил, что все страны еще могут изменить течение пандемии.

Материалы по теме «Люди просто умирают, и все» Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин

9 марта Гебреисус заявил, что это может стать первой пандемией в истории, которую можно взять под контроль. Он добавил, что предпринятые на ранней стадии шаги могут замедлить распространение коронавируса и предотвратить инфицирование.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразилось более 121,5 тысячи человек. Более 4,3 тысячи умерли, а 66,2 тысячи — вылечились. Впервые случай заболевания пневмонией COVID-2019 был зафиксирован в китайском Ухане в январе этого года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru