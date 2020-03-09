ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гебрейесуса, это станет первой пандемией в истории, которую можно взять под контроль. Он добавил, что предпринятые на ранней стадии шаги, могут замедлить распространение коронавируса и предотвратить инфицирование.

В марте австралийские ученые опубликовали худший сценарий распространения коронавируса и представили возможные последствия эпидемии. По утверждению специалистов, при катастрофическом развитии событий число погибших в результате пневмонии COVID-19 составит 68 миллионов человек в течение года после вспышки.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 111 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 3892 человека, больше 62 тысяч — излечились.

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