Сотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии. Об этом сообщается на сайте альянса.
«Мы можем подтвердить, что у одного сотрудника организации, работающего в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, выявили положительный результат на COVID-19», — говорится в публикации.
Там также отмечается, что в настоящее время сотрудник находится дома в изоляции. В НАТО отметили, что продолжают следить за ситуацией на постоянной основе и принимают все необходимые меры.
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 111 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 3892 человек, больше 62 тысячи — излечились.