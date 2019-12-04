Украина заплатит 850 тысяч евро за комнату в штаб-квартире НАТО

Украина сделает добровольный взнос в НАТО, чтобы получить помещение в штаб-квартире организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Размер единовременного взноса составит 850 тысяч евро (около 60,1 миллиона рублей). Что это будет за помещение и какова его площадь, не уточняется.

Подобные взносы — стандартная практика для стран, не являющихся членами альянса.

В октябре вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба говорил, что украинское правительство намерено за пять лет достичь соответствия страны критериям вступления в НАТО. Тогда же он уточнял, что речь идет только о готовности Киева вести переговоры о присоединении к альянсу, поскольку окончательное решение будет зависеть от НАТО.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал тогдашний президент страны Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс. В то же время он считает, что эти решения должны быть приняты на всенародных референдумах, однако организовать проведение всенародного голосования он намерен только тогда, когда украинцы будут к этому готовы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!