Глава МИД Украины упрекнул НАТО в нерешительности в отношении России

Нерешительность НАТО позволила России «вторгнуться» в Грузию и «прийти» на украинскую территорию, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Об этом сообщает «Европейская правда».

По его словам, лидеры стран Североатлантического альянса сделали ошибку на саммите в Бухаресте в 2008 году, не определив сроков для вступления Украины в НАТО. «Сначала нам было обещано членство, потом была идея относительно Плана действий о членстве. Прошло более 10 лет, и нас не пригласили ни к дорожной карте, ни к членству», — сказал украинский дипломат.

Также Пристайко напомнил о том, что Украина сейчас вынуждена сама защищать восточный фронт альянса. При этом он призвал НАТО не упускать из внимания Черноморский регион. «Если мы (НАТО и Украина — прим. «Ленты.ру») потеряем концентрацию из-за других приоритетов — Южная Европа, другие части света, то мы останемся одни, и этого бы хотелось избежать», — отметил политик.

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2 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия должны стремиться к членству в альянсе, но также ценить «промежуточные стадии». «Сейчас наша задача найти, как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению [в НАТО]», — подчеркнул он.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба говорил, что кабинет министров Украины намерен за пять лет достичь соответствия страны критериям вступления в НАТО. Тогда же он уточнял, что речь идет только о готовности Киева вести переговоры о присоединению к альянсу, поскольку окончательное решение будет зависеть от НАТО.

На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года обсуждалось, насколько Украина и Грузия готовы получить Планы действий для членства (ПДЧ). Обретение ПДЧ — первый шаг для вхождения страны в альянс. Тогда ряд государств настаивал на ускоренном членстве Украины и Грузии, однако другие заблокировали решение из-за возможного конфликта с Россией. В итоговом коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно страны присоединятся к военному блоку.

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