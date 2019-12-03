Украина призвала НАТО уравнять борьбу с терроризмом и с Россией

Глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал страны НАТО не делать различий между борьбой с Россией и борьбой с терроризмом. С таким заявлением он выступил на конференции NATO Engages, которая проходит в преддверии саммита НАТО в Лондоне, передает «Европейская правда».

По его словам, разницы между действиями террористов и действиями России нет, потому что терроризм, согласно его определению, представляет собой «действия для достижения политических целей через запугивание». Именно этим, как считает Пристайко, занимается Москва. В качестве примера он привел политику России в Донбассе, с помощью которой Москва якобы намерена оказать влияние на Киев.

Глава украинского МИД уверен, что действия России представляют собой «терроризм, но терроризм на государственном уровне». Он призвал руководство НАТО не отказываться от противостояния с Россией, поскольку возможности альянса — «это единственный язык, который понимает [президент России Владимир] Путин».

Слова украинского министра стали ответом на сделанное 1 декабря заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил мнение, что главным противником Североатлантического альянса является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм. Такое мнение он высказал в преддверии юбилейного саммита НАТО, посвященного 70-летию военного альянса. По его словам, европейским странам необходимо выстроить «новую архитектуру доверия и безопасности» на континенте.

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