России предложили покинуть Украину через Ruxit

Украинцы хотят, чтобы Россия покинула территорию их страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече лидеров стран НАТО в Лондоне, передает «Европейская правда».

По его словам, Киев надеется, что в этом процессе ему помогут страны альянса. «Я даже придумал слово — Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit (выход Великобритании из Евросоюза — прим. «Ленты.ру») <...> А помогут ли нам встречи здесь, мы посмотрим. Надеемся на это», — заявил Пристайко.

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Министр также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не приехал в Лондон, поскольку Украину, как и другие страны, не являющиеся членами НАТО, не пригласили на конференцию. «Хочу напомнить, что мы пытаемся стать частью НАТО почти 30 лет, и несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. И об этом я хочу напомнить лидерам [Североатлантического альянса]», — сказал дипломат.

В то же время Пристайко в своем Twitter-аккаунте назвал главным ожиданием от встречи в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря в Париже, вывод российских войск с территории Украины.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на востоке своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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