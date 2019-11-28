Названы главные вопросы Зеленского для «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса. Об этом на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» рассказал секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, чьи слова передает УНИАН.

В первую очередь глава государства намерен обсудить тему обмена военнопленными. Как отметил Данилов, «речь идет не о десятках, речь идет о сотнях людей, которые сегодня находятся в плену». Также во время саммита будет обсуждаться прекращение огня на всей линии разграничения, поскольку у киевских властей нет «большого желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины».

Третий вопрос, который президент Украины собирается обсудить в ходе саммита «нормандской четверки», будет посвящен российско-украинской границе. Данилов пообещал, что Зеленский будет добиваться возвращения Киеву контроля над ней. По его словам, до тех пор, пока там не будут стоять украинские военные, дальнейшее регулирование конфликта представляется Киеву практически невозможным.

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Ранее Данилов заявил, что Зеленский не пойдет на уступки российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в «нормандском формате» в Париже. Киев будет действовать в соответствии с национальными интересами.

27 ноября Зеленский заявил, что готов провести двустороннюю встречу с Путиным в рамках саммита «нормандской четверки». Он подчеркнул, что его главным ожиданием от предстоящего саммита является получение понимания, «когда и как мы можем остановить войну».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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