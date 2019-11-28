На Украине рассказали о сценариях реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, чьи слова передает УНИАН.

При этом секретарь СНБО выразил сожаление в связи с тем, что у него нет возможности раскрыть подробности этих сценариев. Он также подчеркнул, что работа над совершенствованием каждого из них продолжается.

По его словам, каждый из этих сценариев разработан исходя из интересов Украины. «Поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами», — подчеркнул Данилов, выразив уверенность в том, что Киев вернет контроль над границей Донецкой и Луганской областей, а также над Крымом.

Материалы по теме «Этот кризис очевиден. Им очень тяжело» Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?

Ранее стало известно, что команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины. Глава государства поставил задачу найти дипломатические пути возвращения полуострова. Они касаются разработки переходного правосудия и реинтеграции жителей Крыма. Кроме того, правительство Украины планирует сделать все для того, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня как на внутригосударственном, так и на международном уровне.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результатов и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



