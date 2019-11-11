На Украине назвали первый шаг к возвращению Донбасса

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо считает, что первым шагом к реинтеграции Донбасса должно стать упрощение пересечения линии разграничения. Об этом сообщает УНИАН.

Сивохо назвал контрольные пункты въезда-выезда (КППВ) «границей между мирами». «Я хотел бы, чтобы КПВВ не стало вообще, это моя мечта — чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории», — подчеркнул он.

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Он напомнил, что основная масса пересекающих линию разграничения — это пожилые люди, которые страдают от процедур прохождения КПВВ. «Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство уходят на другой план. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар — мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой?» — сказал советник.

Сивохо подчеркнул, что стремление к безопасности может привести к тому, что «закручивая гайки, Украина потеряет людей».

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21 октября стало известно о назначении Сивохо на пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В то же время он является креативным продюсером студии «Квартал 95», участвовал в командах КВН — Сборная ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ и Сборная XX века. На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины Сивохо баллотировался от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу в Донецкой области, однако не набрал необходимого числа голосов.

Ранее в октябре спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал важнейшим аспектом реинтеграции Донбасса информационную политику, поскольку «возвращать людей нужно ментально». Он также отметил, что для возвращения региона в состав Украины потребуется комплекс мероприятий.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.

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