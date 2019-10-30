Украина создаст телеканал для информационной войны за Донбасс

Украина в течение трех месяцев создаст телеканал для вещания на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской области. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает издание «Левый берег».

По его словам, программы на новом канале будут транслироваться как на украинском, так и на русском языке. «Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально», — добавил Бородянский.

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21 октября стало известно о назначении на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины бывшего участника Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергея Сивохо. По его словам, главной его задачей станет реализация проектов в гуманитарной сфере.

Ранее в октябре спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал важнейшим аспектом реинтеграции Донбасса информационную политику, поскольку «возвращать людей нужно ментально». Он также отметил, что для возвращения региона в состав Украины потребуется комплекс мероприятий.

Владимир Зеленский анонсировал масштабную информационную войну в Донбассе сразу после победы на выборах главы государства. Таким образом президент Украины намерен реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории. О своих планах запустить русскоязычный канал для жителей Донбасса он заявлял еще во время предвыборной кампании.

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