Киев собрался менять отношение жителей Донбасса к Украине

Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо заявил, что его главной задачей на посту советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) станет ментальное возвращение жителей Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Когда на людей столько лет навешивали маркеры "свой — чужой", когда работала пропаганда с обеих сторон… Очень тяжело это будет, это не моментально, это очень долгий процесс», — сказал он журналистам в Краматорске.

Говоря о настроениях среди жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Сивохо отметил, что «это один из самых сложных вопросов, но сейчас сложилась уникальная ситуация, и грех ею не воспользоваться».

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21 октября стало известно о назначении Сивохо на пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В то же время он является креативным продюсером студии «Квартал 95», участвовал в командах КВН — Сборная ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ и Сборная XX века. На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины Сивохо баллотировался от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу в Донецкой области, однако не набрал необходимого числа голосов.

Ранее в октябре спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал важнейшим аспектом реинтеграции Донбасса информационную политику, поскольку «возвращать людей нужно ментально». Он также отметил, что для возвращения региона в состав Украины потребуется комплекс мероприятий.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.

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