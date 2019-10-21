Восстановлением Донбасса займется популярный КВНщик

Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом он сообщил в Facebook.

«Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы», — написал Сивохо. Он добавил, что очень рассчитывает на поддержку людей.

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К посту актер прикрепил фотографию удостоверения советника.

50-летний Сергей Сивохо является креативным продюсером в студии «Квартал 95». Участвовал в командах КВН: Сборная ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ и Сборная XX века. На внеочередных выборах в Верховную Раду Сивохо баллотировался от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу в Донецкой области, однако не набрал необходимое число голосов.

Ранее в октябре спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал важнейшим аспектом реинтеграции Донбасса информационную политику, поскольку возвращать людей нужно ментально. Он также отметил, что для реинтеграции региона потребуется целый комплекс мероприятий.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.

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