На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Об этом он заявил на заседании комиссии по вопросам правовой реформы, сообщается на сайте главы государства.

По словам украинского лидера, такая система необходима для реинтеграции «оккупированных» территорий (Киев считает, что Донбасс контролирует Москва, и не признает вхождение Крыма в состав России — прим. «Ленты.ру»).

Она должна включать в себя механизмы возмещения ущерба мирным жителям, привлечения к ответственности преступников и «реализации права на получение правды о ходе событий конфликта», подчеркнул Зеленский. Он уточнил, что в некоторых случаях наказание «за сотрудничество с оккупационными властями» вводить не планируется.

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1 октября Киев и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) подписали «формулу Штайнмайера». Документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в непризнанных республиках, что по сути повторяет минские соглашения. Предполагается, что в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

Позже Зеленский заявил, что выборы не будут проходить «под дулом автоматов», а положения подписанного документа лягут в основу нового закона о статусе Донбасса.

Принятие «формулы Штайнмайера» уже подверглось резкой критике со стороны окружения бывшего президента Петра Порошенко, а сам политик сказал, что подписание документа является шагом в пользу России.

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