Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО

Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

Ярмольник заявил, что помнит Сивохо по КВН, где тот участвовал «тысячу лет назад». Однако, по словам телеведущего, их нельзя назвать друзьями.

Он подчеркнул, что украинскому лидеру необходимо формировать круг людей, с которыми он будет работать. «У [Владимира] Зеленского должна быть своя команда. Какой президент — такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится», — заключил Ярмольник.

О назначении Сивохо советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стало известно 21 октября. «Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы», — написал он.

50-летний Сергей Сивохо является креативным продюсером в студии «Квартал 95». Участвовал в командах КВН: Сборная ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ и Сборная XX века. На внеочередных выборах в Верховную Раду Сивохо баллотировался от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу в Донецкой области, однако не набрал необходимого числа голосов.

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