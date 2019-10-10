Зеленский назвал разведение войск в Донбассе лучшей пропагандой

Разведение войск Киева и сил самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе Станицы Луганской стало лучшей пропагандой для жителей неподконтрольных территорий. Об этом в четверг, 10 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведет телеканал «112 Украина» на YouTube.

«Это самая выгодная подача нашей позиции, когда ты своим примером показываешь, [как остановить войну] — вот, пожалуйста, мы открыли КПП, автобусы с нашей стороны ходят, люди ездят, мы им помогаем, пешеходный мост делаем, дорога с разметкой, европейская», — пояснил он.

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Глава государства подчеркнул, что многие люди с неподконтрольных территорий регулярно навещают своих родных в населенных пунктах, контролируемых Киевом. Следовательно, они приходят домой и рассказывают, что увидели, и эти рассказы должны нравиться жителям непризнанных республик. «Это такое "живое телевидение"», — отметил Зеленский.

«Какого президента выбрала Украина? Президента, который остановит войну. Это моя миссия (...) Когда я обращаюсь к "украинцам", я обращаюсь к ним ко всем, где бы они ни жили», — добавил украинский лидер.

Ранее в четверг спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Киев собирается возвращать Донбасс «ментально», то есть важнейшим аспектом стратегии реинтеграции региона является информационная политика. По его мнению, властям Украины необходимо бороться с негативным влиянием российского телевидения в самопровозглашенных республиках.

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